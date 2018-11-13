Собор УПЦ МП принял решение по автокефалии

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви. Об этом говорится в заявлении Собора епископов УПЦ МП по итогам Собора, который состоялся во вторник, 13 ноября.

"Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне", - говорится в документе.

По мнению епископов УПЦ МП он "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реальной церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

"При таких условиях вступления епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным", - отмечается в заявлении.

Также Собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского Патриарха от 11 октября об установлении его юрисдикции на территории Украины. Указывается, что решение является "недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы". "В частности, решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является следствием спекулятивного трактовка церковной истории. А решение о снятии анафемы и других церковных запретов из лидеров раскола и признание действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов ", - говорится в постановлении. Отмечается, что, "признав раскольников в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола". "В связи с этим, евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается", - говорится в постановлении. Также Собор выступил против изменения названия Украинской Православной Церкви. "В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская Православная Церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, которые предусмотрены Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви, законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека", - говорится в сообщении. Отметим, на Соборе УПЦ МП ожидали президента Петра Порошенко, но он отказался ехать в Киево-Печерскую лавру, а хотел встретиться с епископами в Украинском доме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net