Жители Одесской области перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

Жители поселка Котовского во вторник, 13 ноября, перекрыли один из самых оживленных перекрестков поселка - Семена Палия и Генерала Бочарова. Об этом пишет Мегафон.

По словам протестующих, работы по восстановлению линии теплотрассы начали еще в конце лета, но так и не смогли закончить.

Поддержали участников акции протеста и автомобилисты. Они сообщили, что теряются на перекрестке из-за того, что в связи с ремонтом теплотрассы сняли половину светофоров и не восстановили до сих пор.

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Ранее в Затоке Одесской области местные жители перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский.

Также ранее жители Закарпатья перекрыли движение на трех дорогах.

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Источник: korrespondent.net