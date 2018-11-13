Телеканал CNN подал в суд на Трампа

Центральный американский телеканал CNN во вторник, 13 ноября, подал иск в суд на президента США Дональда Трампа и нескольких членов администрации из-за лишения пресс-аккредитации главного корреспондента телеканала в Белом доме Джима Акосты. Об этом сообщает пресс-служба CNN на официальном сайте.

"Компания CNN подала иск против президента Трампа и нескольких его помощников, требуя немедленно восстановить доступ в Белый дом корреспонденту Джиму Акосте", - говорится в сообщении.

Известно, что дело возбуждено в окружном суде США в Вашингтоне во вторник утром. В нем фигурируют шесть фамилий: президент Дональд Трамп, руководитель администрации Джон Келли, пресс-секретарь Сара Сандерс, заместитель директора по коммуникациям Билл Шайн, директор Секретной службы Джозеф Клэнси, а также агент секретной службы, изъявший у Акосты постоянный пропуск.

Этот шаг стал ответом телеканала на отмену администрацией Трампа аккредитации главного репортера CNN в Белом доме. Как отмечается в иске, администрация нарушила сразу две поправки к Конституции США.

Напомним, в ходе расширенной пресс-конференции на прошлой неделе в Белом доме корреспондент CNN Джим Акоста пытался задать вопрос президенту Трампу о караване мигрантов, "русском" расследованию и по другим темам. В ответ Трамп велел ему "положить микрофон", назвав CNN врагами народа, а журналиста - грубияном. Акоста отказался отдать микрофон персоналу и продолжал задавать вопросы.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала сообщение об отмене аккредитации корреспондента CNN.

Ранее правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа с требованием отменить указ о запрете на предоставление убежища нелегальным иммигрантам.

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Источник: korrespondent.net