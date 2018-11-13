САП подготовила подозрение задержанному в Германии экс-нардепу

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подготовили письменное уведомление о подозрении председателю правления ЧАО ХК Энергосеть, бывшему народному депутату Дмитрию Крючкову. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Прокуроры САП составили письменное уведомление о подозрении председателю правления ЧАО ХК Энергосеть, по которому с апреля 2018 года (семь месяцев) продолжается процедура экстрадиции из Германии в отношении всех эпизодов преступной деятельности, в результате которых произошло завладение средствами государственного сектора экономики в сфере энергетики в сумме 424 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, завладение средствами происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.

Следствие установило, что полученные в соответствии с соглашениями и договора средства председатель правления ЧАО ХК Энергосеть использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.

Напомним, экс-депутат и председатель правления ЧАО ХК Энергосеть Дмитрий Крючков был задержан 14 апреля на немецко-австрийской границе на основании международного ордера на арест.

По версии украинского следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО Запорожьеоблэнерго и ГП Энергорынок нанесли государству ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен.

Следствие считает, что в течение 2015-2016 годов ЗАО ХК Энергосеть заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО Запорожьеоблэнерго поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП Энергорынок и ОАО Запорожьеоблэнерго, а ЗАО ХК Энергосеть.

Сообщалось, что 17 мая Крючков вышел из тюрьмы Мюнхен-Штадельгайм под залог в 100 тыс. евро.

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Источник: korrespondent.net