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13. 11. 2018

ХАМАС и Израиль договорились о перемирии

Палестинское движение ХАМАС и другие группировки в секторе Газа в совместном заявлении дали согласие на перемирие с Израилем при посредничестве Египта. Как сообщает агентство Associated Press во вторник, 13 ноября, ХАМАС и их сторонники объявили о прекращении огня.

Израиль ответил, что его реакция будет зависеть от развития ситуации на месте, рассказал источник агентства.

Перемирия завершает самое тяжелое обострение ситуация в сектора Газа с 2014 года, отмечает AP.

Ракеты говорят. Израиль и сектор Газа обменялись ударами

Напомним, 12 ноября с территории сектора Газы по Израилю было выпущено не менее 10 ракет, погиб израильский военный. Армия обороны Израиля начала наносить ответные удары, их целями стали около 70 объектов на территории сектора Газа. После этого боевики из движения ХАМАС запустили в общей сложности более 300 ракет в сторону Израиля.

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Источник: korrespondent.net

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