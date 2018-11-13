Украинцев уличили в незаконном ремонте военных самолетов в Африке

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили семерых украинцев - специалистов отечественного оборонно-промышленного комплекса - на незаконном предоставлении услуг по ремонту военной техники за рубежом. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов.

"От имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания военно-транспортных самолетов. К выполнению нелегальных работ он привлек действующих и бывших специалистов одного из отечественных государственных предприятий", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, для выезда за границу они оформили отпуск за свой счет и прибыли в иностранную страну для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Как сообщается, силовики задержали семерых "заробитчан" в зоне таможенного контроля международного аэропорта Борисполь после возвращения в Украину.

"В ходе досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружены приглашения, на основании которых были оформлены визы, фото- и видеоматериалы, отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил и деньги", - доложили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

Ранее житель Запорожья пытался переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации. Его действия пресекли сотрудники СБУ.

Также сообщалось, что в аэропорту Ататюрка в Стамбуле арестовали украинку, в чемодане которой обнаружили кокаин.

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Источник: korrespondent.net