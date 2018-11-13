В Николаеве за несколько дней собаки покусали девять человек

В Николаеве за последние дни бездомные собаки покусали девять человек, среди которых беременные женщины и дети. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщил директор коммунального предприятия Центр защиты животных Александр Голобродский в Facebook.

"Непрерывно приходят заявления от пострадавших. И только за последние дни бродячими собаками укушены: беременная женщина 30 лет (вторая покусанная беременная за месяц), девочка 15 лет, молодая женщина 33 лет, мальчик 12 лет, девушка 17 лет. И так практически каждый день", - написал чиновник в соцсети.

При этом он обнародовал список из девяти пострадавших от укусов собак.

Ранее в Одесской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год за похищение собаки.

Также сообщалось, что в Николаеве на коммунальном предприятии Центр защиты животных провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам.

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Источник: korrespondent.net