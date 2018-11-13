У Северной Кореи есть около 20 секретных военных баз с ракетными комплексами и ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

Несмотря на переговоры США и КНДР по денуклеаризации, на обнаруженных ракетных базах наблюдается деятельность по поддержанию их функционирования и некоторому улучшению их инфраструктуры. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Ядерная угроза не изменилась

Некоммерческая организация Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне опубликовала доклад, в котором говорится, что власти КНДР скрывают от 13 до 20 секретных военных баз, на которых могут скрываться мобильные ракетные комплексы, с ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

По данным исследовательского центра, подобные подземные базы расположены по всей территории КНДР, в узких горных долинах. Результаты исследования основываются на анализе спутниковых снимков, интервью с перебежчиками, а также членами спецслужб и правительства.

Они находятся в удаленных и горных районах Северной Кореи. Среди них есть база Сакканмоль, которая расположена ближе всего к демилитаризованной зоне и к Сеулу - в 135 километрах.

Как говорится в докладе, с этих баз могут быть выпущены все типы баллистических ракет - от малой дальности до межконтинентальных, однако в инструкции говорится, что армия должна переместить ракетные установки на заранее выбранные или наполовину готовые стартовые позиции.

Cмотрите фотогалерею: Ядерные ракеты и военные базы. Что прячет КНДР

Они построены так, что мобильные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам, говорится в исследовании.

Цель таких мероприятий - сохранить максимальное количество северокорейских ракет в условиях превентивного удара врага или других военных операций.

Исследователи говорят, что эти ракеты могут причинить значительный ущерб даже без ядерных зарядов.

Отмечается, что северокорейские базы тщательно замаскированы, что указывает на стремление Северной Кореи скрывать свой военный потенциал.

Эксперт Джозеф Бермудес отмечает, что, несмотря на переговоры США и КНДР по денуклеаризации, на обнаруженных ракетных базах наблюдается деятельность по поддержанию их функционирования и некоторому улучшению их инфраструктуры.

"Вывод Северной Кореей из строя ракетного полигона Сохэ, который привлек внимание СМИ, затмил собой военную угрозу войскам США и Южной Кореи от (базы Сакканмоль) и других незарегистрированных баз баллистических ракет", - сказал он.

Исследователь отмечает, что ядерная угроза со стороны Пхеньяна так и не изменилась за последнее время.

"Я бы сказал, что основная ракетная угроза со стороны Северной Кореи и ее ядерная угроза, которая полагается на баллистические ракеты в качестве средств доставки, остаются очень значительными и не изменились за последние десять лет", - говорит Бермудес.

Пхеньян показательно разрушает полигоны

В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж ядерного полигона Пунгери в присутствии иностранных журналистов. Однако как отмечали южнокорейские СМИ, на церемонии не присутствовали независимые эксперты из других стран.

В ходе межкорейского саммита, который состоялся в минувшем сентябре в Пхеньяне, лидер КНДР Ким Чен Ын согласился навсегда закрыть ракетный полигон Сохэ, причем при участии зарубежных экспертов.

И прячет ядерные ракеты

США добиваются полного ядерного разоружения Северной Кореи, а пока этого не произойдет - не намерены снимать экономические санкции с КНДР. С этим не согласен Пхеньян, который недавно пригрозил возобновить свою ядерную программу, если Вашингтон не откажется от штрафных мер.

12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США с лидером Северной Кореи. Итогом встречи стало подписание документа. Трамп назвал соглашения "всеобъемлющими" и "потрясающими", а Ким пообещал, что "мир увидит перемены" в отношениях между двумя давними врагами.

Трамп заявил о своей приверженности предоставлению КНДР гарантий безопасности, Ким Чен Ын - о приверженности полной денуклеаризации.

В подписанном по итогам встречи документе она названа "исторической". Однако конкретики в подписанном документе практически нет.

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене был предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми на переговорах Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

В последнее время эксперты указывали на сложности с выполнением июньских договоренностей Ким Чен Ына и Трампа. Вашингтон требовал конкретных действий по денуклеаризации, прежде чем идти навстречу Пхеньяну и смягчить жесткие санкции, введенные США против КНДР

Вскоре после подписания договора в прессе все чаще начали появляться сообщения, что Северная Корея продолжает работать над ядерными ракетами, которые могут достичь территории США.

В июле Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе США и телеканал NBS со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщили, что Северная Корея не только не планирует разоружаться, но и ведет активные работы по сокрытию реального масштаба своей ядерной программы.

Cмотрите фотогалерею: Ядерные ракеты и военные базы. Что прячет КНДР

Вашингтон считает, что у КНДР есть 65 ядерных боеголовок, но в ходе переговоров северокорейские чиновники называют "куда меньшую цифру".

30 июля газета Washington Post писала, что спецслужбы получили снимки со спутников - на изображениях видны специальные тягачи, которые приехали в район Пхеньяна. Ранее именно с помощью этого транспорта КНДР доставляла ракеты на полигон.

Planet Labs Inc.

Трамп и Ким не разговаривают

После встречи в Сингапуре Трама говорил о дружбе с Ким Чен Ыном и с нетерпеньем ждал новой встречи. Однако лидеры США и Северной Кореи уже давно не общаются, сообщают СМИ.

Переговоры о втором саммите между лидерами США и КНДР не состоятся на этой неделе, хотя встреча была запланирована давно.

Согласно официальной версии, встреча просто перенесена. Сам Трамп утверждает, что он доволен тем, как обстоят дела, и что он не видит причин спешить, пока санкции в отношении КНДР продолжают действовать.

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Источник: korrespondent.net