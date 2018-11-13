ЕС и Британия согласовали текст договора по Brexit

Европейский Союз и Великобритания предварительно согласовали итоговый текст соглашения по Brexit.

"Представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения Brexit...", - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что текст соглашения был согласован на "техническом уровне" участниками переговоров с обеих сторон после интенсивных переговоров на этой неделе.

Ожидается, что 14 ноября в 14:00 по Гринвичу британский премьер-министр Тереза ​​Мэй проведет специальное заседание Кабинета министров для обсуждения проекта соглашения о выходе из Евросоюза.

Ранее британский министр Кабинета министров Дэвид Лидингтон во вторник заявил, что окончательное достижение соглашения по Brexit с Брюсселем возможно уже в течение следующих 24-48 часов.

Напомним, в октябре переговоры по Brexit зашли в тупик.

Как известно, официальной датой Brexit является 29 марта 2019 года. К этому сроку Великобритания должна заключить соглашение о дальнейшем формате взаимоотношений с Брюсселем или же осуществить "жесткий развод" без какого-либо договора.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net