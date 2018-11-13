Россия отказалась от внеочередного заседания ТКГ

Российская сторона отказалась от созыва внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы в связи с так называемыми "выборами" на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила во вторник, 13 ноября, в Facebook.

"Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковыми выборами на Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что "не видит в ней необходимости". ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо", - доложила Геращенко.

По мнению народного депутата, сейчас власти Украины, дипломаты должны мобилизовать все усилия и требовать от европейских и американских партнеров усиление санкций против РФ.

Ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала немедленного созыва внеочередного заседания в составе исключительно участников Украины, России и ОБСЕ.

Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой". Об этом заявлял полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

Киев, ЕС, США, ОБСЕ назвали готовящиеся "выборы" незаконными и противоречащими Минским соглашениям, призвав отказаться от них.

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Источник: korrespondent.net