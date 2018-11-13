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13. 11. 2018

При пожаре в Запорожской области погибли три ребенка

В Запорожской области в частном жилом доме возник пожар, в результате чего от отравления дымом погибли трое детей. Трагедия произошла во вторник, 13 ноября, в селе Большая Знаменка Каменская-Днепровского района, сообщили в областном управлении ГСЧС.

"В 18.20 пожар был ликвидирован  на площади 70 кв. м. К тушению привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС", – говорится в сообщении.

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Напомним, с начала года на пожарах в Украине погибли 1 384 человека.

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Источник: korrespondent.net

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