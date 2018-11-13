Нацисты в армии. В Германии раскрыли заговор

Внутри Бундесвера разоблачили группу ультраправых экстремистов, пишет немецкое издание Focus.

По данным прессы заговорщики планировали убийства политических деятелей и лидеров объединений иммигрантов. Расследование ведет Федеральное ведомство уголовной полиции Германии.

Корреспондент.net собрал подробности резонансной истории.

Заговорщик

Как сообщает Focus, заговор удалось раскрыть в ходе расследования дела человека по имени Франко А. По всей видимости, речь идет о подозреваемом, которого задержали в апреле 2018 года. Франко А. — офицер бундесвера, его подозревают в подготовке насильственных преступлений на почве расовой ненависти.

Лейтенант Франко А. родился в 1989 году. Впервые о его ультраправых взглядах стало известно из его магистерской работы, которую он написал во время учебы в Особой военной школе Сен-Сир во французской Бретани. В работе присутствовали расистские стереотипы о "вымирании европейских рас", и о ней сообщили в бундесвер. Но когда его опрашивали по этому поводу, Франко А. заявил, что его неправильно поняли, и посетовал на отсутствие научного руководства. В итоге Франко А. получил устное предупреждение и смог продолжить учебу и службу в бундесвере. В июле 2014 года он написал другую магистерскую работу.

30 декабря 2015 года Франко А. пришел в центр приема беженцев в Гиссене и назвался Дэвидом Бенджамином, сирийским христианином и продавцом фруктов из Дамаска, у которого были французские корни. Он заявил, что подвергся преследованию на родине из-за своей веры и еврейского имени. В итоге ему поверили и зарегистрировали как беженца.

Кроме того, несмотря на отсутствие разрешения на ношение оружия, Франко А. где-то взял пистолет 17 калибра времен Второй мировой войны. Позже он утверждал, что нашел этот пистолет в конце января 2017 года в кустах во время бала офицеров в Вене, будучи сильно пьяным. Он утверждает, что вспомнил о пистолете, обнаружив его у себя в кармане на следующее утро, когда уже находился в аэропорту, и спрятал оружие в туалете для людей с инвалидностью. Этот пистолет был обнаружен и привлек к Франко А. внимание правоохранительных органов. 3 февраля 2017 года, когда он хотел забрать пистолет, его задержали.

После ареста обнаружили фальшивую личность Франко А. в качестве "сирийского беженца". Сам он утверждал, что хотел лишь задокументировать "хаотическую регистрацию" беженцев, а пистолет собирался передать властям.

После того, как лейтенант Франко А. попал в поле зрения полиции, были обнаружены его предполагаемые сообщники. Следователи полагали, что он планировал насильственные действия, которые могли нанести ущерб государству.

Сообщники

26 апреля 2017 года Франко А. арестовали в Центре подготовки пехоты в Хаммельбурге. Был арестован также студент Технического университета Центрального Гессе в Фридберге Матиас Ф., который, по мнению следствия, был его сообщником.

После этих арестов 90 полицейских обыскали 16 объектов недвижимости в Германии, Австрии и Франции, квартиры обоих подозреваемых, а также дома других людей из их окружения и служебные помещения бундесвера.

У Матиаса Ф. обнаружили более 1000 патронов из запасов бундесвера, которые, по его словам, поступили от Франко А., а также детонаторы и другие части ручных гранат.

9 мая 2017 года полиция арестовала лейтенанта Максимилиана Т., еще одного предполагаемого сообщника Франко А., который оказался членом партии AfD - правой немецкой партии Альтернатива для Германии.

Как пишет Focus, в поле зрения попала малоизвестная организация U., которая объединяет более тысячи в основном бойцов элитного армейского спецназа KSK и полицейских, а также нескольких врачей, адвокатов и инженеров.

Ссылаясь на показания свидетелей, Focus пишет о возможной конспиративной сети, состоящей из "примерно 200" членов U., которые "не остановятся и перед целенаправленными убийствами политических противников". Подтверждения этой информации из других источников нет.

Людей, о которых пишет Focus, якобы объединяет не только армейская служба, но и принадлежность к так называемым "выживальщикам", или как их называют в Германии - препперы (Prepper), от английского to be prepared, быть готовым. Это маргинальное, но распространенное во многих странах Запада общественное течение, сторонники которого верят в скорый конец света или масштабный катаклизм и готовятся к нему - складируют еду, оружие, топливо, прочие жизненно необходимые вещи, некоторые строят бункеры.

На кого хотели напасть

По данным Focus, в числе людей, на которых планировались покушения, — лидер левых в бундестаге Дитмар Барч. Британский таблоид The Daily Mail утверждает, что в списке также были министр иностранных дел Германии Хайко Маас, бывший президент Йоахим Гаук и один из лидеров Зеленых Клаудия Рот.

Кроме того, планировались нападения на лидеров объединений иммигрантов. The Daily Mail называет участников заговора неонацистами.

В материале Focus говорится, что расследование полиции выявило, что в чатах и во время реальных встреч члены группировки обсуждали конкретные планы "Дня X", в который должны были быть совершены убийства.

Focus также пишет, что были созданы секретные хранилища оружия и хранилище топлива, а участниками заговора были члены ассоциации солдат элитных подразделений и члены команды спецназа. По данным Mail Online, они также организовывали тренировочные лагеря на границах Австрии и Швейцарии.

Влиятельный помощник

Расследованию полиции препятствовал 42-летний подполковник военной контрразведки, который предупреждал группу об обысках и рассказывал о ходе расследования. Против него выдвинули обвинения, которые должен рассмотреть суд Кельна.

То, что против подполковника военной контрразведки выдвинуты обвинения, подтвердил также пресс-секретарь Минобороны Германии Йенс Флосдорф.

Реакция в Германии

“Может возникнуть ощущение, что Германия оказалась на грани военного путча, а в армии созданы подпольные структуры, ждущие своего часа, что прийти к власти и расправиться с известными левыми политиками - почти как 100 лет назад, пишет DW.

“На самом деле это не так. Скорее речь идет о возможной угрозе, масштаб которой еще предстоит выяснить следствию. В отличие от России, в Германии это сообщение пока не вызвало широкого резонанса”, - отмечает издание.

Источник: korrespondent.net