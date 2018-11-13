Мишель Обама представила автобиографию

Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы, во вторник, 13 ноября, представила автобиографию, озаглавленную Becoming ("Становление"). В своей книге бывшая первая леди опровергла слухи о возможном участии в будущих выборах президента Соединенных Штатов.

Обама также критически отозвалась о действующем президенте США Дональде Трампе. Она назвала "безосновательными намеками" утверждения Трампа, в которых он усомнился в американском происхождении Барака Обамы.

Своими словами нынешний глава государства "поставил безопасность моей семьи под угрозу, и я никогда не прощу его за это", говорится в автобиографии Мишель Обамы.

Кроме того, автор пишет, что буквально "тряслась от ярости" после того, как Трамп (еще будучи кандидатом на пост президента) заявил, что может безнаказанно приставать к женщинам.

Автор особо отметила поддержку, которую получала в годы президентства Барака Обамы от Лоры Буш (супруга 43-го президента США Джорджа Буша-младшего) и Хиллари Клинтон (жена 42-го президента Билла Клинтона).

По словам Обамы, женщины помогали ей советами и делились собственным опытом. При этом действующая первая леди Мелания Трамп не принимала подобные предложения помощи от Мишель Обамы.

Если супруге Трампа понадобится совет, она "получит его от своей профессиональной команды в Белом доме", сообщили в пресс-службе Дональда Трампа.

Ранее Барак Обама вместе с супругой Мишель подписали соглашение со стриминговим сервисом Netflix на производство фильмов и сериалов.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net