В Британии задержали вора, похожего на актера из сериала Друзья

Полиция британского Блэкпула поймала мужчину, подозреваемого в краже и похожего на актера Дэвида Швиммера. Об этом британские полицейские сообщили 13 ноября в Facebook.
"Благодаря нашим сотрудникам столичной полицейской службы 36-летний мужчина был задержан в Саутхолле вчера вечером по подозрению в краже", – сообщили в полиции Блэкпула.
Напомним, в октябре правоохранители объявили в розыск человека, похожего на актера Дэвида Швиммера, сыгравшего роль Росса Геллера в сериале Друзья.
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Источник: korrespondent.net
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