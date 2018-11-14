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14. 11. 2018

У Макрона отреагировали на критику Трампа

Офис президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что у них нет никаких комментариев после того, как президент США Дональд Трамп сделал серию сообщений в Twitter, критикуя Макрона и Францию. Об этом пишет Reuters во вторник, 13 ноября.

Трамп выразил недовольство комментариями Макрона о европейской обороне, сказав, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения, французская торговая практика несправедлива и экономика страны падает.

В офисе французского лидера заявили, что им нечего сказать о твитах Трампа, но добавили, что Макрон выразил свое мнение относительно европейской армии и европейской обороны очень четко непосредственно Трампу во время переговоров, которые они провели 10 ноября в Париже.

Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Также он считает, что Европа не может полагаться на США в сфере обеспечения безопасности.

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Источник: korrespondent.net

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