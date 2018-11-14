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14. 11. 2018

Порошенко наградил Джемилева орденом Свободы

Президент Украины Петр Порошенко наградил лидера крымскотатарского народа и народного депутата Украины Мустафу Джемилева орденом Свободы. Об этом сообщает пресc-служба президента.

Порошенко заявил, что вручил Джемилеву орден в знак его значительной роли в возврате Крыма и помощи в освобождении политических заключенных Кремля.

"Мустафа Джемилев - настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим", - заявил президент Украины.

Напомним, орденом Свободы награждается за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Ранее Петр Порошенко вручил бывшему президенту Франции Франсуа Олланду орден Свободы.

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Источник: korrespondent.net

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