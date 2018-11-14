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14. 11. 2018

Возобновлено расследование убийства певца Игоря Талькова

В России возобновили расследование дела об убийстве в 1991 году певца Игоря Талькова, сообщает 13 ноября пресс-служба СКР.

"13 ноября 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, д" ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова", - говорится в сообщении.

Следствие удовлетворило ходатайство вдовы Талькова Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла. "После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со ст. 42 УПК РФ", - отмечает СКР.

Напомним, Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце  спорта "Юбилейный". Обвиняемым по делу проходил Валерий Шляфман. В январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль.

Ранее сообщалось, что российский певец-шансонье Петр Гара был найден мертвым в собственной ванной.

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Источник: korrespondent.net

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