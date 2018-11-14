В больницу Смелы приостановлена госпитализация

Пациентов Смелянской городской больницы будут перевозить в ближайшие лечебные учреждения. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

Сообщается, что в связи с тем, что в городе до сих пор нет отопления, температура в помещениях больницы снизилась до +3 - +7 градусов. Тяжелых больных разместили в наиболее защищенных помещениях отделений, пациентов обеспечили одеялами, а помещение - достаточным количеством электрообогревателей. В то же время, в больнице начали происходить обесточивания, срабатывала защитная автоматика из-за перегрузки электросети.

Управление здравоохранения Черкасской области решило временно приостановить госпитализацию пациентов в Смелянскую городскую больницу и развернуть дополнительные 100 коек терапевтического и неврологического профиля на базе КЗ "Смелянская городская больница имени Тараса Шевченко" Смелянского городского совета.

Ранее полиция открыла уголовные дела из-за отсутсвия тепла в Кривом Роге и Смеле.

Как сообщалось, в связи с отсутствием тепла 11 школ в городе Смела Черкасской области приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.

Мерзнут города. Как стартует отопительный сезон

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Источник: korrespondent.net