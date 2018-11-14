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14. 11. 2018

Редкий розовый бриллиант продали на аукционе за $50 миллионов

Редкий розовый бриллиант весом в 19 карат Pink Legacy продан 13 ноября на аукционе Christie's в Женеве за $50 миллионов. Предварительно его оценивали в $30-50 миллионов.

Согласно сообщению аукционного дома, драгоценный камень находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo American и управлявшей алмазодобывающей компанией De Beers.

Бриллиант прямоугольной огранки, который специалисты оценивают по высшей категории насыщенности цвета, является самым ярким розовым бриллиантом, когда-либо выставлявшимся на аукцион Christie's.

По словам главы департамента драгоценностей торгового дома Рахула Кадакии, "исключительные характеристики и происхождение драгоценного камня делают его величайшим в мире бриллиантом".

Ранее сообщалось, что часть Эйфелевой башни продадут на аукционе.

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Источник: korrespondent.net

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