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14. 11. 2018

В США заявили, что готовы к холодной войне с Китаем

США готовы к холодной войне с Китаем в случае, если Пекин не изменит свою политику. Это подтвердил 13 ноября в интервью газете The Washington Post вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Пекином, но для этого Китай должен быть готов серьезно изменить свою политику, в том числе в экономической и военной сферах. "Я думаю, что это во многом будет зависеть от Аргентины", - отметил он.

По словам вице-президента США, для Китая это - последний шанс не допустить сценария холодной войны с Соединенными Штатами.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон к такому сценарию, и что будет, если Китай не выполнит условий, необходимых для того, чтобы избежать подобной конфронтации, Пенс ответил: "Что ж, так тому и быть". "Мы действительно считаем, что мы сейчас находимся в сильной позиции", - добавил он.

Напомним, что торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

США возобновили торговый диалог с Китаем

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Источник: korrespondent.net

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