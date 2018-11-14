Рада готовит атаку на украинские СМИ - НСЖУ

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что Верховная Рада Украины планирует очередную атаку на свободу украинских средств массовой информации, подготовив законопроект №9275 от 7 ноября 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В парламенте - очередная атака на украинские СМИ! Под лозунгами "защиты информационного пространства" предлагают утвердить закон, который будет оправдывать санкции-блокировку украинских телеканалов. Замкнутый цикл - размывание формулировок по определению терроризма, цепляние на украинские медиа ярлыков "пособников террористов", политическое голосования в Верховной Раде и - применение Нацсоветом закона "О санкциях", - написал Томиленко.

"И если в августе 2014 года общество поддерживало этот закон как естественный способ защиты Украины от агрессии "иностранного государства". То сейчас нардепы санкции превращают в средство защиты своих политических интересов и оружие против украинцев, которые критикуют власть!" - подчеркнул председатель НСЖУ.

Напомним, ряд депутатов парламента от фракций БПП и Народный фронт зарегистрировали 7 ноября законопроект, который уточняет понятие "террористическая деятельность". Проект также предлагает уполномочить исключительно Верховную раду инициировать перед СНБО введение и корректировку санкций в отношении украинских СМИ.

Как сообщалось, Рада рекомендует СНБО ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

В 112 Украина заявляют, что прошение о санкциях свидетельствует о серьезной угрозе свободе слова и независимости СМИ.

Решение Рады по телеканалам незаконно - НСЖУ

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Источник: korrespondent.net