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14. 11. 2018

В машинах с автопилотом люди будут заниматься сексом - ученые

Британские исследователи считают, что люди будут часто использовать машины на автопилоте не по назначению. В частности, заниматься в салоне авто сексом, пишет издание SF Gate.

Специалисты полагают, что автопроизводители будут концентрироваться не на характеристиках машины, а на комфортабельности салона. В будущем потребитель не станет обращать внимания на мощность двигателя и максимальную скорость, так как ему не придется управлять транспортным средством. По этой причине люди будут коротать время в поездке за любовными утехами.

По мнению ученых, самопилотированные авто наверняка будут использоваться для проституции и съемки порно. "Например, если в самоуправляемых такси будут стоять камеры, клиенты станут заклеивать или завешивать их", - говорится в исследовании.

Ранее компания Apple подписала контракт с немецким концерном Volkswagen на разработку проекта беспилотного автомобиля для своих сотрудников.

Также сообщалось, что беспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человека.

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Источник: korrespondent.net

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