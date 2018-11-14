В машинах с автопилотом люди будут заниматься сексом - ученые

Британские исследователи считают, что люди будут часто использовать машины на автопилоте не по назначению. В частности, заниматься в салоне авто сексом, пишет издание SF Gate.
Специалисты полагают, что автопроизводители будут концентрироваться не на характеристиках машины, а на комфортабельности салона. В будущем потребитель не станет обращать внимания на мощность двигателя и максимальную скорость, так как ему не придется управлять транспортным средством. По этой причине люди будут коротать время в поездке за любовными утехами.
По мнению ученых, самопилотированные авто наверняка будут использоваться для проституции и съемки порно. "Например, если в самоуправляемых такси будут стоять камеры, клиенты станут заклеивать или завешивать их", - говорится в исследовании.
Ранее компания Apple подписала контракт с немецким концерном Volkswagen на разработку проекта беспилотного автомобиля для своих сотрудников.
Также сообщалось, что беспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человека.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость