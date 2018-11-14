Почти 4 млн украинцев посетили РФ за полгода - СМИ

В первой половине 2018 года Россию посетили более 3,9 миллиона граждан Украины. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на данные ФСБ России.

Отмечается, что в частных целях поездку в России осуществили около 3,6 миллиона украинцев, еще 310 тысяч человек прибыли с деловыми визитами, а более 13,5 тысяч граждан Украины - с целью туризма.

В целом, уточняет газета, за аналогичный период 2017 года в России побывали около 4,2 млн граждан Украины. Небольшое колебание статистики объясняется тем, что в последние годы украинцы активно меняют место жительства. По данным Росстата, с 2014 по 2017 год в РФ перебралось 638,2 тысяч жителей Украины.

При этом в нынешнем году граждане Украины стали чаще приезжать в соседнюю страну, чтобы провести здесь отпуск, пишет издание.

Отметим, по данным Госстата, в 2017 году украинцы ездили Россию на 13,4% чаще, чем годом ранее.

Напомним, ранее в Кабмине заявили о намерении прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Украинцы оказались лидерами по посещению России

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Источник: korrespondent.net