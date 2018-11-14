В Австралии обнаружены груши с иглами

Швейные иглы были обнаружены в свежих грушах, купленных в магазинах австралийского города Мельбурна. Об этом сообщила 14 ноября телекомпания ABC.

Иголки нашли в грушах всего через три дня после того, как полиция объявила об аресте 50-летней женщины, обвиняемой в умышленной порче продуктов.

О находке в полицию штата Виктория сообщила сотрудница ABC Клер Бонсер, которая нашла иглу в груше во время завтрака. "Я не получила никаких травм, просто посмотрела на грушу, которую ела, и увидела блеск иглы", - рассказала женщина.

Вторая упаковка груш с иглами внутри была обнаружена сотрудниками супермаркета сети Woolworths в Сифорде (пригород Мельбурна).

По данным телеканала, полиция штата Виктория начала расследование новых случаев обнаружения игл в свежих фруктах.

Ранее в Сиднее местная жительница сообщила о том, что нашла швейную иглу в купленном в магазине яблоке.

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Источник: korrespondent.net