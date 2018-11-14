Сепаратисты активизировались на Приазовье - штаб

В течение минувших суток сепаратисты восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом в среду, 14 ноября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", - говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Также сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм боевики дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

В штабе отметили, что наибольшую огневую активность боевики проявили на Приазовье.

"Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалык. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов", - добавили в штабе ООС.

По данным украинской разведки два противника уничтожены и пять ранены.

"За текущие сутки враг провел один обстрел в районе Красногоровки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - подытожили в штабе ООС.

Напомним, в течение предыдущих суток в зоне ООС зафиксированы девять обстрелов, один военный получил ранение.

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Источник: korrespondent.net