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14. 11. 2018

В Керчи десятки тысяч людей остались без тепла

В Керчи без отопления из-за аварии остались около 22 тысяч абонентов, а также два детских сада и две школы. Об этом заявил так называемый "глава администрации" Керчи Сергей Бороздин, сообщают в среду, 14 ноября, РИА Новости.

По словам Бороздина, теплотрасса была повреждена грузовым автомобилем вечером во вторник. Аварию планируют устранить к вечеру среды.

"Около 22 тысяч абонентов остались без отопления – порядка 55 домов, две школы и два детских сада. Вечером грузовик повредил теплотрассу, которая принадлежит ООО КрымТЭЦ. Идет работа по устранению аварии, к вечеру надеемся устранить ее", - сказал Бороздин.

Занятия в школах, оставшихся без тепла, прекращены не будут, но будут сокращены, сказал глава администрации. Днем в Керчи, по данным синоптиков, до четырех градусов тепла.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в Херсоне отсутствует отопление в 31 школе и детсадах.

А в Днепропетровской области из-за отсутствия отопления ученики 38 школ остаются на каникулах.

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Источник: korrespondent.net

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