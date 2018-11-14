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14. 11. 2018

Мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением

Городской голова города Смела Черкасской области Алексей Цыбко заявил, что из-за отсутствия теплоснабжения, в городе сложилась катастрофическая ситуация. Об этом Цыбко сказал в среду, 14 ноября, в эфире 112 Украина.

"Ситуация катастрофическая, с каждым днем температура становится меньше. Мы слили воду из системы отопления.  В Кабмине я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва и сегодня командировали своего городского голову на переговоры в Кабмин. Я буду просить вмешательства председателя правительства Гройсмана относительно ситуации, которая сложилась в городе", - отметил Цыбко.

Напомним, накануне в Смеле из-за отсутствия отопления митинговали местные жители.

Также сообщалось, что в больницу Смелы приостановлена госпитализация. Отмечалось, что отсутствие теплоснабжения связано с невыплатой бывшим поставщиком газа многомиллионных долгов компании Энергоинвест.

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Источник: korrespondent.net

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