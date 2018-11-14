Трамп поругался с Мэй из-за Ирана - СМИ

Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй состоялся жесткий разговор из-за Ирана, сообщает Washington Post.

Так, по данным издания, Мэй позвонила Трампу, когда тот был на борту самолета в Париж, чтобы поздравить его с результатами промежуточных выборов.

Однако в ответ Мэй столкнулась с резкой критикой со стороны Трампа. В частности, он отчитал премьера за то, что, по его мнению, Лондон прилагает недостаточно усилий для сдерживания Ирана.

Также он попросил Мэй отчитаться о состоянии дел с Brexit и пожаловался на торговые соглашения с европейскими странами.

Как отмечается, Мэй уже не в первый раз сталкивается с тяжелым характером американского президента, однако, по сообщениям европейских дипломатов, ее помощники были поражены манерой Трампа.

Отметим, накануне Трамп резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона. Трамп выразил недовольство комментариями Макрона о европейской обороне, сказав, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения, французская торговая практика несправедлива и экономика страны падает.

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Источник: korrespondent.net