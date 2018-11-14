В пивоварне Николаева двое нетрезвых посетителей угрожали официантам автоматом. Об этом в среду, 14 ноября, сообщают Новости N.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. В частную пивоварню, расположенную на улице Декабристов зашли двое мужчин, один из которых был вооружен автоматом.

Мужчины, которые уже были нетрезвыми, заказали себе дополнительную выпивку. При чем заказ официанту сопровождался передергиванием затвора.

Сотрудники вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия патрульные отобрали автомат. Его владелец при этом громко возмущался, заявляя, что у него "есть разрешение". Второй мужчина к этому времени успел отсоединить магазин с патронами и спрятать его на себе. На предложение полицейских отдать магазин он ответил категорическим отказом.

Обоих нетрезвых граждан доставили в Центральный райотдел полиции. Оружие изъято. Судя по внешним признакам, это скорее всего "гражданская" версия автомата Калашникова - АКМ МФ.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве полиция задержала вооруженных посетителей пивной

Несколькими днями ранее в Киеве задержали хваставшегося оружием мужчину.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко насчитал три млн единиц незаконного оружия в Украине.

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Источник: korrespondent.net