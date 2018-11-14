У Порошенко отказались разглашать детали договора с Варфоломеем

В Администрации президента отказываются сообщить подробности соглашения, которое подписали Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей. Об этом говорится в ответ АП на запрос Украинских новостей.

В частности, АП отказалась предоставить копию соглашения о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом в течение пяти рабочих дней, как этого требует законодательство.

В ответе изданию Администрация президента, ссылаясь на ч. 4 ст. 20 Закона Украины О доступе к публичной информации, переносит срок рассмотрения запроса до 20 рабочих дней. Отметим, что это максимальный допустимый срок рассмотрения подобного информационного запроса. Правда, в подобных случаях закон предусматривает обязательное обоснование необходимости такого продления. Кроме того, согласно закону, продление срока рассмотрения возможно, когда запрос "касается предоставления большого объема информации либо требует поиска информации среди значительного количества данных".

АП в ответе на журналистский запрос не уточняет, какой из указанных норм закона она руководствовалась, отвечая журналистам.

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Напомним, во время визита в Стамбул 3 ноября Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам патриарха Варфоломея, оно ​​может ускорить этот процесс.

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Источник: korrespondent.net