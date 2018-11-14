ДТП в Чехии: в реанимации умерла пострадавшая украинка

Количество жертв ДТП в Чехии с участием граждан Украины увеличилось до пяти человек. Об этом говорится в сюжете телеканала Sirius, опубликованном накануне.

Родные водителя микроавтобуса Mercedes – 20-летнего Евгения Росохи – рассказали, что их сын занимался перевозками и возвращался домой с земляками из Закарпатской области.

Пятая погибшая, которую пытались спасти врачи в реанимации, была родственницей Евгения и проживала в Виноградовском районе.

Напомним, 11 ноября в результате ДТП в Чехии погибли четверо жителей Закарпатской области. Авария произошла в районе города Тришинец. Микроавтобус, в котором ехали украинцы, столкнулся с грузовиком.

Накануне МИД Украины подтвердил гибель четырех граждан в ДТП в Чехии.

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Источник: korrespondent.net