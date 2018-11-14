Стало известно, о чем Порошенко говорил с иерархами УПЦ МП

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в среду, 14 ноября, рассказал о закрытой встрече Петра Порошенко с представителями группы иерархов УПЦ МП, которая состоялась накануне. О содержании беседы Цеголко написал на своей странице в Facebook.

Так, во время встречи Порошенко рассказал иерархам о своих переговорах с Вселенским патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом.

"Он также рассказал, что Вселенский патриарх, со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - написал Цеголко.

Также Порошенко пообещал, что государство защитит право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции.

В свою очередь владыки рассказали президенту о беспрецедентном давлении, оказываемом на тех епископов УПЦ МП, которые готовы присоединиться к единой церкви.

Как сообщалось, накануне вечером Порошенко провел закрытую встречу с частью иерархов УПЦ МП.

До этого епископы УПЦ МП заявили, что готовы встретиться с Порошенко только на территории Киево-Печерской лавры.

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Источник: korrespondent.net