Участник АТО повесился в Варшаве

На окраине Варшавы повесился участник АТО Марьян Малявский (Марик), который на протяжении года находился в Польше на заработках. На прошлой неделе его похоронили в родном селе Золотники в Теребовлянском районе Тернопольской области.

Об этом накануне сообщило местное издание Нова.

"Тело 28-летнего парня нашли повешенным в лесополосе на окраине Варшавы. Рассказывают, что до этого он три дня не приходил на работу, друзья забили тревогу. Полиции понадобилось всего несколько часов, чтобы разыскать пропавшего", – говорится в сообщении.

На опознание тела в Польшу ездила мать погибшего. А львовские волонтеры, с которыми Марьян дружил, помогали с транспортировкой его тела домой. На похоронах парня присутствовали его боевые побратимы со всей Украины.

Отмечается, что в 2015-2016 годах Марьян Малявский служил на Донбассе в составе медицинского батальона Госпитальеры. До войны он работал рекламным менеджером, а когда на Востоке начались боевые действия, ушел добровольцем.

"Марьян прошел горячие точки, вернулся во Львов, около года в нашем волонтерском центре помогал с отправкой медикаментов на Восток, проводил обучение. В то же время сам проходил адаптацию на мирной территории, искал работу, – рассказала волонтер Елена Живко. – Во Львове было трудно найти работу, поэтому отправился за границу. Был в Польше около года. Работал в гостинице в Варшаве".

Сейчас польская полиция ведет следствие по факту смерти украинца. Сначала предполагали, что Марьяна Малявского могли убить и инсценировать его повешение, но впоследствии стали склоняться к версии о суициде. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы.

Похороны Марьяна Малявского. Фото: Нова

Ранее в Польше на заработках умер Владислав Минич – чемпион Украины по мас-рестлингу, бронзовый призер финала Кубка мира-2017.

Также сообщалось, что в польской больнице повесился 59-летний гражданин Украины. Он был госпитализирован в результате несчастного случая на работе.

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Источник: korrespondent.net