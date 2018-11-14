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14. 11. 2018

Караван мигрантов добрался до забора на границе Мексики и США

Первые беженцы из стран Центральной Америки из приближающихся к границе США караванов мигрантов попытались перебраться через забор между мексиканским городом Тихуаной и американским штатом Калифорния,.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на очевидцев в среду, 14 ноября.

Согласно опубликованным видеозаписям, некоторые мигранты залезли на ограждение и сидят на нем. Отмечается, что несколько человек даже перепрыгнули на территорию США, но быстро вернулись обратно, испугавшись американских патрульных.

Накануне в Тихуану на автобусах прибыли первые 360 человек из авангарда каравана мигрантов из Центральной Америки. Общая численность этой колонны достигает пяти тысяч человек.

В свою очередь со стороны США на границе усилено патрулирование.

Напомним, 9 ноября президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, который незаконно попали на территорию США незаконно. "Нашей стране нужны люди, но они должны приезжать легально, и у них должны быть заслуги", – сказал президент.

Напомним, что сейчас к границе США движутся несколько караванов с тысячами нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки.

В ответ на "нашествие" беженцев Трамп пообещал разместить до 15 тысяч военнослужащих в приграничных районах.

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Источник: korrespondent.net

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