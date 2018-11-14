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14. 11. 2018

Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН

Чехия присоединилась к США, Венгрии и Австрии, решившим не подписывать миграционный пакт ООН. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что правительство Чехии приняло соответствующее решение утром 14 ноября.

"Чехия долгое время была сторонницей принципа отделения законной и незаконной миграции", - сказал заместитель премьера Чехии Ричард Брабец.

Он отметил, что окончательный текст соглашения не отражает этих стремлений.

Ранее Болгария решила не присоединяться к миграционному пакту Организации Объединенных Наций. Также стало известно, что Австрия не подпишет в декабре глобальное миграционное соглашение ООН.

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Источник: korrespondent.net

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