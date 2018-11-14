Военная прокуратура судится с подрядчиками за растрату почти 16 миллионов

Военная прокуратура Центрального региона Украины подала в суд на подрядчиков, которые причинили государству ущерб на 15,8 млн грн при строительстве казарм в Новограде-Волынском и Конотопе. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По данным ведомства, предметом исков является взыскание неиспользованных средств предварительной оплаты и штрафных санкций по договорам относительно строительства казарм в городе Новоград-Волынский Житомирской области и городе Конотоп Сумской области на общую сумму 14,5 млн грн.

Как отмечается, во исполнение условий договоров Северное территориальное квартирно-эксплуатационное управление (КЭУ) в качестве предварительной оплаты перечислило генподрядчикам бюджетные средства на общую сумму 23,2 млн грн. В то же время отдельные генподрядчики по 4 заключенным договорам относительно строительства казарм работы не начали и использовали деньги на свое усмотрение, чем причинили ущерб государству на сумму 15,8 млн грн.

Кроме того, военная прокуратура Винницкого гарнизона выяснила, что должностные лица Южного территориального КЭУ объявили победителем торгов генподрядчика, ценовое предложение которого на 2,7 млн грн превышало цены, которые были предложены другими участниками процедуры.

По данному факту военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство. В настоящее время идет досудебное расследование.

Как сообщалось, на складах в Житомирской области обнаружили похищенное военное имущество.

Также ранее военная прокуратура начала расследовать присвоение 7 миллионов гривен при строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net