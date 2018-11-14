Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2018, среда, 13:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,41
14. 11. 2018

Конгресс США не примет новые санкции против России до конца года

Конгресс США может не успеть утвердить новые санкции против России до конца нынешнего года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенаторов в среду, 14 ноября.

По их словам, в первую очередь законодатели должны заняться финансированием государственных структур, рассмотрением кандидатов на судейские должности и законопроектом о фермерской деятельности.

"У нас не очень много времени. Это будет настоящая гонка, разве что кто-то захочет сидеть здесь на Рождество", – сказал сенатор-республиканец Джон Корнин из Техаса.

Другая причина заключается в том, что Конгресс вступил в период "хромой утки". Это означает, что до конца декабря он будет заседать в старом составе. А избранные на недавних промежуточных выборах парламентарии приступят к исполнению своих обязанностей лишь с января.

Напомним, 7 ноября Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери. При этом первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.

В свою очередь российская сторона считает санкции США по делу Скрипалей незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также в Кремле предложили называть ограничительные меры Запада против России не санкциями, а рестрикциями. По мнению Дмитрия Пескова, санкции – это то, что соответствует международному праву, а действия Запада Россия считает незаконными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.