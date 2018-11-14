Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2018, среда, 13:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,41
14. 11. 2018

Песков предложил называть санкции "рестрикциями"

В Кремле предлагают отказаться от того, чтобы называть санкциями меры других государств против России, которые применяются вопреки международному праву. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил использовать вместо этого термин "ограничение" или "рестрикции", сообщает в среду, 14 ноября, телеканал Дождь.

"Санкции - это то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения [меры против РФ] как законные санкции, мы считаем их незаконными. Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова "ограничение" или "рестрикции", а не санкции", - считает спикер Владимира Путина.

Напомним, 8 ноября США расширили санкции против России.

Также Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России.

В свою очередь российская сторона считает санкции США по делу Скрипалей незаконными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.