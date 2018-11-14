Гройсман пригрозил мэрам за проблемы с отоплением

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 14 ноября, пригрозил мэрам городов отстранением от должностей за срыв отопительного сезона.

"Я как премьер-министр, профильный вице-премьер вынуждены были заниматься 24 часа в сутки, чтобы разблокировать волевым решением вопросы и по Кривому Рогу, и по Павлограду, и по Херсону. Потому что не способны выполнить элементарную свою функцию. Что, сложно убрать улицы? Сложно убрать снег? Сложно подготовить с апреля теплосистему, чтобы дать людям тепло? Уже полномочия дали! Денег было 70 млрд - сегодня уже 230 млрд!" - заявил Гройсман.

"99% всех мэров - нормальные адекватные люди. А есть такие, что я вообще не знаю, зачем они избираются. Если они не могут сделать элементарные вещи", - сказал Гройсман, напомнив, что сам был мэром Винницы и провел десять отопительных сезонов.

Он пообещал обратиться в парламент с предложением отстранить мэров проблемных городов от должности.

Ранее стало известно, что проблемы с отоплением решили в Херсоне и Кривом Роге. В то же время, Смела до сих пор остается без тепла. В связи с этим мэр города Алексей Цыбко попросил Гройсмана вмешаться в ситуацию.

Отметим, Нафтогаз не подписал новые контракты на поставку газа с 22 теплоснабжающими предприятиями из 1146.

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Источник: korrespondent.net