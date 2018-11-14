Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2018, среда, 13:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,41
14. 11. 2018

Гройсман пригрозил мэрам за проблемы с отоплением

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 14 ноября, пригрозил мэрам городов отстранением от должностей за срыв отопительного сезона.

"Я как премьер-министр, профильный вице-премьер вынуждены были заниматься 24 часа в сутки, чтобы разблокировать волевым решением вопросы и по Кривому Рогу, и по Павлограду, и по Херсону. Потому что не способны выполнить элементарную свою функцию. Что, сложно убрать улицы? Сложно убрать снег? Сложно подготовить с апреля теплосистему, чтобы дать людям тепло? Уже полномочия дали! Денег было 70 млрд - сегодня уже 230 млрд!" - заявил Гройсман.

"99% всех мэров - нормальные адекватные люди. А есть такие, что я вообще не знаю, зачем они избираются. Если они не могут сделать элементарные вещи", - сказал Гройсман, напомнив, что сам был мэром Винницы и провел десять отопительных сезонов.

Он пообещал обратиться в парламент с предложением отстранить мэров проблемных городов от должности.

Ранее стало известно, что проблемы с отоплением решили в Херсоне и Кривом Роге. В то же время, Смела до сих пор остается без тепла. В связи с этим мэр города Алексей Цыбко попросил Гройсмана вмешаться в ситуацию.

Отметим, Нафтогаз не подписал новые контракты на поставку газа с 22 теплоснабжающими предприятиями из 1146. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.