В Иране двух людей повесили за коррупцию

В Иране казнили двух человек за экономические правонарушения в рамках борьбы с экономической преступностью. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает Reuters.

Известно, что оба подсудимые были осуждены за то, что "распространяют коррупцию", что является нарушением, которое карается смертной казнью по исламским законам Ирана.

"В Иране в среду казнили двух мужчин, обвиняемых в экономических преступлениях, в рамках борьбы с финансовыми правонарушениями, поскольку страна столкнулась с экономическим кризисом и новыми санкциями США, направленными на ее нефтяной сектор", - говорится в сообщении.

Указано, что в Иране в августе создали специальные суды по делам финансовых преступлений. Как сообщается, за время работы эти суды вынесли, по меньшей мере, семь смертных приговоров, а некоторые заседания транслировались на телевидении в прямом эфире.

Ранее в США впервые с 2013 года заключенного казнили на электрическом стуле.

Также сообщалось, что в Египте военный суд в городе Александрия приговорил к смертной казни 17 человек по обвинению во взрывах в церквях христиан-коптов в 2016-2017 годах.

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Источник: korrespondent.net