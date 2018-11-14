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14. 11. 2018

Кабмин предлагает горсоветам взять ТЭЦ в собственность

Правительство Украины направит письмо всем городским советам с предложением взять в собственность теплоэлектроцентрали, работающие на их территории. Об этом в среду, 14 ноября, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает УНН.

"Я предлагаю городским советам выйти с инициативой на Кабинет министров в соответствии с решением местных советов о получении в собственность тех теплоэлектроцентралей, которые обслуживают ваши города. Мы рассмотрим этот вопрос на правительстве. Я думаю, что оно найдет поддержку, и вы будете собственниками этого имущества", - предложил премьер.

Премьер на заседании поручил направить такое письмо во все городские советы.

Отметим, срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались города Херсон, Шепетовка (Хмельницкая область), Смела (Черкасская область), Каменское (Днепропетровская область).

Напомним, Гройсман также пригрозил мэрам за проблемы с отоплением. Он пообещал обратиться в парламент с предложением отстранить мэров проблемных городов от должности.

Ранее стало известно, что проблемы с отоплением решили в Херсоне и Кривом Роге. В то же время, Смела до сих пор остается без тепла. В связи с этим мэр города Алексей Цыбко попросил Гройсмана вмешаться в ситуацию.

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Источник: korrespondent.net

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