В Австрии подозреваемый в шпионаже заявил, что не выдавал гостайн

Подозреваемый в шпионаже в пользу России отставной полковник австрийских вооруженных сил уверяет, что не разглашал государственных тайн. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает Kronen Zeitung.

Указано, что мужчина уже вернулся домой после двух дней пребывания под стражей. Ранее региональный суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры о судебном преследовании экс-полковника за то, что тот в период с 1992 года якобы шпионил в пользу России.

По словам адвоката подозреваемого Михаэля Гофера, тот не выдавал РФ государственную тайну, поскольку не имел к ней доступа.

"Мой клиент заверил, что не разглашал никакой государственной тайны. Он очень доволен решением суда. Он не чувствует себя шпионом", - сказал защитник.

Как сообщается, суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте до начала судебного процесса австрийского полковника, которого обвиняют в шпионаже в течение более 20 лет в пользу ГРУ России. В то же время подозрения с него не сняли.

Ранее стало известно, что в Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По информации СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России.

Из-за скандала Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2-3 декабря. В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу.

В свою очередь МИД России выразил протест в связи с заявлением властей Австрии о шпионаже.

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Источник: korrespondent.net