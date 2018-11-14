Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2018, среда, 15:26
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
14. 11. 2018

В Австрии подозреваемый в шпионаже заявил, что не выдавал гостайн

Подозреваемый в шпионаже в пользу России отставной полковник австрийских вооруженных сил уверяет, что не разглашал государственных тайн. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает Kronen Zeitung.

Указано, что мужчина уже вернулся домой после двух дней пребывания под стражей. Ранее региональный суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры о судебном преследовании экс-полковника за то, что тот в период с 1992 года якобы шпионил в пользу России.

По словам адвоката подозреваемого Михаэля Гофера, тот не выдавал РФ государственную тайну, поскольку не имел к ней доступа.

"Мой клиент заверил, что не разглашал никакой государственной тайны. Он очень доволен решением суда. Он не чувствует себя шпионом", - сказал защитник.

Как сообщается, суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте до начала судебного процесса австрийского полковника, которого обвиняют в шпионаже в течение более 20 лет в пользу ГРУ России. В то же время подозрения с него не сняли.

Ранее стало известно, что в Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По информации СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России.

Из-за скандала Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2-3 декабря. В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу.

В свою очередь МИД России выразил протест в связи с заявлением властей Австрии о шпионаже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.