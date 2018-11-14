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14. 11. 2018

Нарушение правил парковки: Кабмин утвердил порядок задержания авто

Кабинет министров утвердил порядок временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 14 ноября, пишет Левый берег.

Отмечается, что инспекторы по парковке будут задерживать и доставлять автомобили эвакуаторами на специальные стоянки, если транспорт существенно мешает дорожному движению или его безопасности.

Для доставки транспорта на площадку инспектор по парковке будет лично вызывать эвакуатор, потом в присутствии двух понятых и водителя эвакуатора составлять акт осмотра и временного задержания авто.

В акте будет указана дата, время и место задержания, данные инспектора, тип, марка, номерной знак автомобиля, визуальные недостатки, данные предприятий, осуществляющих перемещение и хранение транспорта, адрес площадки, на которой будет храниться авто.

При задержании инспектор обязательно должен сфотографировать или снять на видео расположение транспорта.

Изображение или видео и сопутствующая информация должны немедленно или не позже следующего дня должны быть внесены в реестр административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В случае, если на месте присутствует водитель и может устранить нарушения, транспорт не задерживается, а выносится лишь постановление об админнарушении.

После доставки транспорта на площадку инспектор должен неотложно проинформировать соответствующие подразделения Национальной полиции, размещать информацию о задержании на сайте органа исполнительной власти, а также информировать сообщением на мобильный номер и электронную почту, указанную лицом при регистрации транспорта.

Авто возвращается владельцу, лицу, которое ввезло его на территорию Украины, или водителю на момент задержания после оплаты админштрафа, стоимости доставки и хранения.

Как сообщалось, 12 ноября во Львове начали эвакуацию брошенных авто, которые мешают движению.

Напомним, в Украине с 27 сентября вступили в силу новые правила парковки автомобилей.

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Источник: korrespondent.net

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