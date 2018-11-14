Министр обороны Израиля подал в отставку

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции, сообщает Newsru.co.il в среду, 14 ноября.

"Как вы догадываетесь, я собрал вас для того, чтобы сообщить о своем решении уйти в отставку. Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе – это капитуляция перед террором", – сказал он.

Либерман пояснил, что в последнее время между ним и премьер-министром Биньямином Нетаньяху были серьезные разногласия. Глава военного ведомства категорически возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газа и был вынужден подчиниться только после того, как получил письменное распоряжение премьер-министра.

"То же самое касается не осуществленного демонтажа бедуинского форпоста Хан аль-Ахмар. Мы никогда не цеплялись за свои места, если пребывание в должности вступало в конфликт с нашей идеологией", – заявил Либерман.

Либерман призвал к проведению досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва в ближайшее время.

"Нет смысла парализовывать государство на много месяцев. Я надеюсь, что уже до 18 ноября будет согласована приемлемая для всех дата досрочных выборов, и пусть избиратель решает, какую политику он считает правильной", – добавил он.

Напомним, 12 ноября по Израилю было выпущено несколько сотен ракет. В ответ израильтянами были разрушены более 70 целей в секторе Газа. Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

Также израильские военные показали на видео уничтожение штаб-квартиры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Во время обстрелов погиб один житель Израиля, более сотни пострадали. В секторе Газа были убиты трое палестинцев, еще три человека получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net