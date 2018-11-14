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14. 11. 2018

Кабмин обезопасил города от отключения газа зимой

Кабинет министров на заседании в среду, 14 ноября, решил ввести запрет на отключение газоснабжения теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона. Об этом сообщил вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Facebook.

"Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа во время отопительного сезона", - написал он.

Зубко отметил, что правительство снизило обязательный уровень расчетов за потребленный газ для предприятий теплокомунэнерго с 90% до 78%, для теплоэлектроцентралей - с 90% до 60%. Данное снижение будет действовать с 1 декабря текущего года до 1 апреля 2019 года.

Как сообщалось, в ходе заседания премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил мэрам проблемных городов отстранением от должности из-за срыва отопительного сезона. Также премьер заявил, что проблемы с отоплением в Кривом Роге и Херсоне решились после его вмешательства, но в Смеле ситуация остается нерешенной.

Отметим, Нафтогаз не подписал новые контракты на поставку газа с 22 теплоснабжающими предприятиями из 1146. Долги предприятий теплокоммунэнерго по состоянию на текущий момент составляют 8,8 млрд гривен.

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Источник: korrespondent.net

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