В Николаеве полиция задержала двух пьяных водителей "скорой"

В ночь на среду, 14 ноября, полицейские Николаева задержали двух водителей "скорой помощи", которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба водителя приехали по вызову о ДТП, сообщают Новости N.

Отмечается, что две кареты "скорой" везли в больницу водителя и пассажира BMW, которое на проспекте Центральном врезалось в столб.

У полицейских, которые ехали следом за одной из "скорых", возникли сомнения в адекватности водителя: он с трудом вписался в поворот, всю дорогу ехал с включенным правым поворотом, после чего повернул налево. В ходе общения с водителем был слышен явственный запах алкоголя.

В ходе проверки алкотестер Драгер показал наличие 1,9 промилле алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, что соответствует средней степени алкогольного опьянения. Водитель не отрицал, что он пьян, в качестве причины назвал ссору с женой накануне смены.

Поскольку оба автомобиля приехали с одной и той же базы, полицейские решили проверить и водителя второй "скорой". Он тоже оказался пьян - алкотестер Драгер зафиксировал 1,2 промилле. Однако, водитель не согласился с показаниями алкотестера и потребовал поездки в нарколабораторию. В нарколаборатории, при повторной проверке, результат оказался тем же - 1,2 промилле.

Оба водителя были отстранены от управления, в отношении каждого из них был составлен протокол.

Позже заместитель председателя Николаевской ОГА Евгений Шевченко заявил, что оба водителя уволены, а руководство Николаевского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф получило выговор.

Несколькими днями ранее в Киеве пьяная водитель устроила ДТП и пыталась драться с полицией.

А в Финляндии пилота сняли с рейса по подозрению в опьянении. Летчик прошел в кабину и даже успел представиться пассажирам. В этот момент за ним пришли полицейские и вывели его из самолета.

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Источник: korrespondent.net