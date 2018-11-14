Кабмин инициирует большие налоги с высоких зарплат

Кабинет министров предлагает Верховной Раде расширить базу единого социального взноса в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тысячи гривен) до 25 (104,3 тысячи гривен) и ввести регрессивную шкалу отчислений ЕСВ. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на заседании Кабмина в среду, 14 ноября, сообщает Экономическая правда.

"Ставка ЕСВ для заработных плат, превышающих предел в 104 тыс. грн будет уменьшаться до 5% для суммы, превышающей 270 размеров минимальных зарплат. Также предлагается установить в законодательстве о труде принцип дифференциации заработных плат на предприятиях", - пояснил министр.

По его словам, вместе с этим предлагается усилить ответственность за неуплату ЕСВ.

Рева также отметил, что 84 тысяч руководителей предприятий получают минимальную зарплату в Украине, 20 тысяч из них - в Киеве. Тогда как к снижению ставок ЕСВ в 2016 году с 38% до 22% этот показатель составлял 28 тысяч.

"Также 75% предприятий демонстрируют среднюю зарплату - до 4 тыс. грн, и это частный сектор... Квалифицированный и неквалифицированный труд оплачивается по документам одинаково", - подчеркнул он.

Как ожидают в Минсоцполитики, дополнительные поступления в бюджет от таких мер могут составлять до 10 млрд грн.

Ранее Министерство финансов предупреждало, что введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль оставит Украину без программы Международного валютного фонда и приведет к дефолту уже в 2019 году.

Отметим, законопроект о налоге на выведенный капитал внес в парламент Президент Петр Порошенко. В администрации ранее заявили, что налог на выведенный капитал "положительно воспринимается бизнес-средой в целом".

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Источник: korrespondent.net