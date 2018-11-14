Жители Смелы пикетируют Кабмин

Жители города Смела Черкасской области устроили пикет под зданием Кабинета министров из-за отсутствия отопления. Об этом в среду, 14 ноября, сообщается в сюжете ТСН.

По словам митингующих, они пришли под Кабмин с отчаяния, потому что мерзнуть в своих квартирах больше не могут. Люди говорят, что обращались к местной власти, но безуспешно.

В Киев прибыл и мэр города Смела, его якобы пригласили в Кабинет министров, где он должен был выступить с докладом по ситуации. Городской голова, как утверждается, пошел в Кабмин, однако буквально через несколько минут вышел, поскольку пропуск на вход ему почему-то аннулировали.

В то же время в правительстве рассматривался вопрос Смелы. Сейчас есть решение по проведению в городе перевыборов.

В Смелу 15 ноября приедет делегация в составе чиновников и представителей Нафтогаза, которые будут присутствовать на сессии горсовета.

Ранее в городе Смела 11 школ приостановили образовательный процесс из-за отсутствия тепла.

Также жители Смелы 13 ноября вышли на митинг к городскому совету.

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Источник: korrespondent.net