Власти замерзающей Смелы начислили себе 10 млн грн премий - вице-премьер

Депутаты местного совета города Смела Черкасской области выделили себе премий на 10 млн грн, но не смогли найти 15 млн грн для запуска отопительного сезона в городе. Об этом в ходе заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, информирует УНИАН в среду, 14 ноября.

По его словам, Кабмин не устраивает то, как местные власти распределяют средства общин.

"Три месяца местные депутаты искали средства, чтобы дать гарантии и запустить отопление - это 15 млн грн. В то же время, на стимулирующие выплаты за интенсивность, за напряженность работы сотрудникам местного совета Смелы было выплачено 10 млн грн. Таких же премий на всю сферу социально-культурную было выделено 5 млн грн. У меня вопрос, эффективно ли используются средства, которые сегодня направляет государство на местный уровень? Я считаю, что нет", - отметил Зубко.

Вице-премьер добавил, что такой подход к распределению средств не устраивает как правительство, так и парламент.

Напомним, в Смеле из-за долгов теплоснабжающей компании перед Нафтогазом Украины отсутствует теплоснабжение, закрыты 11 школ. 13 ноября жители города вышли на митинг к городскому совету. Сегодня, 14 ноября, они пикетируют Кабинет министров Украины.

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Источник: korrespondent.net