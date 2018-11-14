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14. 11. 2018

В Крыму более 100 тысяч жителей остались без света

В аннексированном Крыму почти 105 тысяч жителей юго-восточной и восточной части полуострова остались без электроснабжения в среду, 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения оставались бытовые потребители Ленинского и Кировского районов, городов Феодосия и Керчь (около 104,6 тыс. человек). В 11:49 всем потребителям подано напряжение", - говорится в информации профильного министерства.

Позже пресс-служба Крымэнерго сообщила, что кратковременное нарушение электроснабжения произошло в результате действия противоаварийной автоматики. Причины технологического нарушения выясняются.

"Поэтапное включение потребителей проводилось по команде диспетчера Черноморского РДУ с 11:41. Энергоснабжение абонентов, отключенных противоаварийной автоматикой, возобновлено в полном объеме до 12:05", - отмечается в сообщении компании.

Ранее стало известно, что в Керчи без отопления из-за аварии остались около 22 тысяч абонентов, а также два детских сада и две школы.

Также сообщалось, что аннексированный Крым засыпало снегом.

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Источник: korrespondent.net

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